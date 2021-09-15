شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: تسجيل 1125 مواطنا لتلقى اللقاح خلال الساعات الأولى من انطلاق حملة "معا نطمئن" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تسجيل 1125 مواطنًا على الموقع الإلكترونى لتلقى اللقاح خلال الساعات الأولى من انطلاق حملة "معًا نطمئن.. سجل الآن"، اليوم الأربعاء، لتشجيع المواطنين على التسجيل وسرعة تلقى اللقاح فى نفس اليوم، فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتوسع فى حملة تطعيم المواطنين بلقاحات كورونا.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للتوعية والتواصل المجتمعى، المتحدث الرسمى للوزارة، أن الحملة تواصل عملها اليوم وغدًا الخميس بمحافظات (القاهرة، الجيزة، الإسكندرية)، ثم تنتقل لباقى محافظات الجمهورية تباعًا، وتستمر لمدة 10 أيام، من الساعة العاشرة صباحًا وحتى العاشرة مساءً، لافتًا إلى تخصيص 3 أتوبيسات مكشوفة و6 سيارات مجهزة تجوب المحافظات، وتضم 30 فريقًا من التواصل المجتمعى بوزارة الصحة.

وأضاف "مجاهد"، أن فرق التواصل المجتمعى تم تدريبهم على أعلى مستوى ويرتدون زيًا مخصصًا، ومزودين بأجهزة "تابلت" لتسجيل بيانات المواطنين على الموقع الإلكترونى لتلقى اللقاح، والرد على جميع استفساراتهم وتساؤلاتهم حول اللقاحات، مؤكدًا أن المواطنين الذين سجلوا على الموقع سابقًا ولم تصلهم رسالة نصية يمكنهم التوجه إلى الحملة للحصول على رسالة فورية بموعد تلقى اللقاح.

ولفت "مجاهد" إلى أن الحملة تجوب مختلف الأماكن العامة والميادين وأماكن التجمعات ومواقف المواصلات العامة ومحطات المترو والقطارات، مضيفًا أنه تم تخصيص 26 مركز شباب وتجهيزهم بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية لتلقى المواطنين اللقاح فى نفس اليوم فور التسجيل بالحملة، فضلاً عن تجهيز مراكز شباب بجميع المحافظات التى تجوبها الحملة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وذلك لمنع التزاحم بمراكز تلقى اللقاح.

وأكد "مجاهد" تقديم التوعية لـ 1433 مواطنًا بأهمية تلقى اللقاح لحماية أنفسهم وذويهم والمجتمع من خطر الإصابة بفيروس كورونا، موضحًا أن الحملة تستهدف تغيير اتجاهات المواطنين المترددين فى الحصول على اللقاحات، وحثهم على تبنى سلوكيات إيجابية بالإقبال على التطعيم، كما يتم توزيع هدايا عينية على المواطنين تحمل شعارات مبادرة "100مليون صحة".



وأضاف "مجاهد" أن الحملة ستنتقل بعد غد الجمعة إلى محافظات (القليوبية، والفيوم والدقهلية)، والسبت بـ (كفر الشيخ، بنى سويف، الشرقية) والأحد بـ (الغربية، المنيا، الإسماعيلية) والإثنين بـ (دمياط، أسيوط، بورسعيد) والثلاثاء (المنوفية، السويس) والأربعاء (البحيرة، سوهاج) والخميس (قنا) والجمعة (الأقصر) والسبت (أسوان).

وناشد "مجاهد" المواطنين بأهمية التردد على حملة "معًا نطمئن.. سجل الآن" لتسجيل بياناتهم وسرعة تلقى اللقاح فى نفس اليوم، أو التسجيل من خلال الرابط التالي: https://www.egcovac.mohp.gov.eg)) للحصول على اللقاح.

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، دشن صباح اليوم الأربعاء، حملة "معًا نطمئن.. سجل الآن"، وذلك بحضور الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، لتشجيع المواطنين على التسجيل وسرعة تلقى اللقاح فى نفس اليوم.