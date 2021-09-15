شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الجندى يؤكد أهمية الوسائل الحديثة فى الدعوة ويحدد 4 عوامل لنجاح الداعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألقى الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، اليوم الأربعاء، محاضرة بعنوان: "الدور الإعلامى وأثره فى رسالة الداعية" لأئمة وواعظات مصر والسودان، بحضور د. أشرف فهمى مدير عام الإدارة العامة للتدريب، فى إطار فعاليات اليوم السادس للدورة التدريبية الثانية المشتركة لأئمة وواعظات مصر والسودان بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين.

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن الشيخ خالد الجندى، أكد فى محاضرته، أن الدعوة ما هى إلا إعلام وبيان للناس، حيث يقول سبحانه: "وإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ"، وأن الدعوة تحتاج إلى إذن، قال تعالى: "يَا أَيُّهَا النَّبِى إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا"، فقد قيد الله تبارك وتعالى الدعوة إليه بإذنه دون ما سبقها فى الآية الكريمة، موضحًا أن النتائج ليست مهمة الدعاة، وأن نجاح الداعية لا يتحقق بالأعداد الكثيرة، على خلاف الجماعات المتطرفة التى جعلت المظاهر والكثرة العددية هدفها الأوحد، فالله تبارك وتعالى قد يحقق النتائج من غير أن يطلع الداعية عليها.

وأشار الجندى، إلى أن الله تبارك وتعالى بعث رسوله (صلى الله عليه وسلم) لنشر الحكمة وتعليمها، قال تعالى: "هُوَ الَّذِى بَعَثَ فِى الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ"، مؤكدًا ضرورة الاهتمام بالوسائل الحديثة للدعوة، وأن هناك عوامل أربعة لنجاح الداعية فى التعامل مع هذه الوسائل تتمثل فى: العلم، والثقافة، والشخصية المؤثرة القيادية، والموهبة.

وأشاد الشيخ خالد الجندى، بدور وزارة الأوقاف الريادى فى التدريب ونشر ثقافة السلام قولا وفعلا، وتأصيل العيش الإنسانى المشترك، وتأكيد القواسم المشتركة بين الأديان، وتصحيح المفاهيم الخاطئة التى تتبناها الجماعات المتطرفة، وإظهار سماحة الإسلام ويسره وأنه رحمة الله للعالمين.