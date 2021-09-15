شكرا لقرائتكم خبر عن جهود أمنية لتأمين اختتام فعاليات البطولة العربية للجودو بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح رجال الأمن في تأمين ختام فعاليات البطولة العربية المفتوحة للجودو للفرق والأندية البطلة العاشرة للناشئين، والثامنة للناشئات والشباب، والسادسة للشابات، والخامسة للأشبال، والرابعة للبراعم، والأولى للمكفوفين رجال وسيدات، على ملعب الصالة المغطاة رقم "2" بمجمع الصالات المغطاة بهيئة ستاد القاهرة الدولى.

وحرصت المجموعة الافريقية على تأمين 600 لاعب ولاعبة يمثلون 12 دولة عربية، وهى مصر الدولة المنظمة والعراق وسوريا والأردن وفلسطين والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر والكويت واليمن وليبيا والمملكة المغربية الهاشمية شاركوا في البطولة.

وأمنت المجموعة الأفريقية حفل الختام، الذي حضره الكويتي عبيد العنزى رئيس الاتحاد الآسيوي ونائب رئيس الاتحاد الدولى، والإماراتى نصر التميمى أمين صندوق الاتحاد الدولى، واليمنى نعمان شاهر رئيس الاتحاد العربى، حيث تم تكريم رجال الأمن بالمجموعة الأفريقية لنجاحهم في التأمين على مدار أيام البطولة، وإثبات أن مصر بلد الأمن والأمان وجديرة باستضافة كافة البطولات العالمية.