شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس الثانى يناقش أمورا رعوية مع أسقف بنى سويف والأقصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية فى المقر البابوى بالقاهرة اليوم الأربعاء، الأنبا إسطفانوس أسقف إيبارشية ببا والفشن، ببنى سويف.

واستعرض الأنبا إسطفانوس خلال اللقاء عدد من الأمور الرعوية الخاصة بالإيبارشية.

وفى سياق متصل، استقبل قداسته أمس الثلاثاء، الأنبا يوساب الأسقف العام لإيبارشية الأقصر، الذي عرض أيضا بعض الأمور الرعوية الخاصة بالإيبارشية.



الأنبا إسطفانوس مع قداسة البابا تواضروس الثانى