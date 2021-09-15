شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الكنيسة الأسقفية يكرم أوائل الإعدادية بالمدرسة الأسقفية بمنوف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم دكتور سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية حفل تكريم ومنح شهادات التقدير لأوائل المرحلة الإعدادية من طلاب المدرسة الأسقفية بمنوف التابعة للكنيسة فى حفل أقيم اليوم حضره مجلس أباء وأمناء المدرسة.

وكرم المطران سامى الطلاب الأوائل بينهم الطالبة سلفانا عاطف الحاصلة على المركز الأول على مستوى الإدارة وأربعة طلاب حاصلين علي الدرجات النهائية بالإضافة إلى تكريم الطلاب العشرة الأوائل بالمدرسة.

وصف المطران سامى فى كلمته حفل التكريم بيوم الفرح بأولادنا لإنجازهم غير المسبوق فى تفوقهم الدراسى فى المرحلة الإعدادية إذ تعد مرحلة انتقالية تؤهلهم للدراسة الثانوية وتحديد رغباتهم المستقبلية، مضيفًا: نحتفل اليوم أيضًا بالإدارة التى ذللت كل العقبات حيث وجه الشكر لمدير المدرسة مجدى أبو السعد وللمدرسين المبدعين الذين أثروا في حياة الطلبة وكذلك أولياء الأمور الذين وفروا المناخ الملائم للتفوق.

من جانبه ألقى مجدى أبو السعد مدير المدرسة كلمة شكر فيها المطران على حضوره كما كرم العديد من العاملين بالمدرسة وذلك لبلوغهم سن المعاش حيث شهد الحفل العديد من الفقرات قدمها الطلاب ذوى المواهب المختلفة مثل كلمات ترحيب باللغة العربية والإنجليزية والألمانية وإلقاء الشعر و الإذاعة المدرسية وعروض موسيقية تلا ذلك عرض فنى.

واختتم الحفل بكلمة من محمد القط رئيس مجلس الآباء الذي طالب المطران سامى فوزي ببناء مدرسة ثانوية، وانتهى الحفل السلام الجمهورى.

وتفقد رئيس الأساقفة مدرسة المنارة لذوى الاحتياجات الخاصة التابعة للكنيسة وألقى نظرة على الفصول وتعرف على الأنشطة التى تقدم للأطفال.

وحضر الحفل الدكتور هانى الجمل مدير جمعية التوفيق و إيهاب مليك رئيس مجلس آباء الإدارة التعليمة بمنوف والمهندس إبراهيم عبد العال عضو مجلس الأمناء والآباء والمعلمين وأحمد أبو فرو المراقب المالي لمجلس الأمناء.