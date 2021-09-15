شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. السبت بدء حجز اختبارات القدرات لطلاب الدبلومات الفنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، في مقدمتها تفاصيل لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس النواب العراقى، وإعلان بدء حجز اختبارات القدرات لطلاب الدبلومات الفنية السبت المقبل، ووصول البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني الجديد لمنتخب مصر.

رسائل الرئيس السيسى خلال لقائه رئيس مجلس النواب العراقى: مواصلة تطوير التعاون فى جميع المجالات.. الأهمية البالغة للانتخابات البرلمانية القادمة فى رسم ملامح مستقبل العراق.. ورفض مصر كافة التدخلات فى شئون بغداد

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، حرص مصر على مواصلة تطوير التعاون مع العراق في جميع المجالات وعلى مختلف الأصعدة الرسمية، استثماراً لقوة الدفع الحالية التى تشهدها العلاقات المشتركة وتبادل الزيارات لكبار المسئولين بالبلدين، سواء على المستوى الثنائى أو من خلال آلية التعاون الثلاثى مع مملكة الأردن الشقيقة.

وزير الدفاع يشهد أنشطة تدريبية بـ"النجم الساطع 2021" بإحدى القواعد الجوية

شهد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى عدد من الأنشطة التدريبية المخططة بإحدى القواعد الجوية والتى تنفذها عناصر من القوات الجوية للدول الشقيقة والصديقة المشاركة فى تدريبات " النجم الساطع 2021 ".

التعليم العالى تعلن بدء حجز اختبارات القدرات لطلاب الدبلومات الفنية السبت

أعلنت وزارة التعليم العالى، بدء حجز اختبارات القدرات لطلاب الدبلومات الفنية السبت المقبل، في إطار الجدول الزمني لأعمال مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد لهذا العام 2021 بالنسبة لطلاب الشهادات الفنية عن تنظيم اختبارات القدرات للطلاب الراغبين فى الالتحاق بالكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة وذلك وفقاً للشروط والقواعد الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات مع تطبيق كافة الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية التي أقرتها وزارة الصحة أثناء أداء هذه الاختبارات للحفاظ علي سلامة أبنائنا الطلاب القائمين علي تنظيم هذه الاختبارات بالكليات.

الرئيس السيسى يوجه تحية تقدير لمرشدى قناة السويس: لم يتخلوا لحظة عن واجبهم

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، أننا نحتفل في هذه الأيام بمناسبة مرور 65 عامًا على تولى المرشدين المصريين إدارة الملاحة البحرية بقناة السويس، والتي مثلت إنجازاً تاريخياً في سجل البطولات المصرية، وملحمةً لانتصار الإرادة المصرية فى إدارة الملاحة بالقناة.

وزيرة الصحة باجتماع الحكومة: الانتهاء من تصنيع 5 ملايين جرعة لقاح لـ "كورونا".. توريد 17مليون جرعة في سبتمبر.. وزير التعليم العالى: 290 مركز تطعيم فى 60 جامعة.. و26مستشفى جامعيا جاهزا لتقديم خدمات العزل والعلاج

خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، قدمت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عرضاً حول آخر المستجدات الخاصة بجائحة كورونا محلياً ودولياً، كما عرضت آخر التقارير الدولية حول القضايا ذات الصلة بالجائحة.

11 قرارا مهما للحكومة اليوم.. إعادة تنظيم المجلس الأعلى للسياحة.. الموافقة على مقترح التعويض المستحق للمصاب بعجز كلى أو لأسرة المتوفى نتيجة مزاولة المهنة.. وتطوير مناطق القاهرة التاريخية من المشروعات القومية

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تنظيم المجلس الأعلى للسياحة، الذي يشرف برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية رئيس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، وعدد من الوزراء ورؤساء الأجهزة والهيئات، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية.

البنك المركزى: 31.4 مليار دولار تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال عام

أعلن البنك المركزى المصرى اليوم أن البيانات الأولية أظهرت ارتفاع تحويلات المصـريين العاملين بالخارج خلال السنة المالية 2020/2021 ‏‏‏بمعدل 13.2%‏ بنحو 3.7 مليار دولار لتحقق أعلى مستوى تاريخي لها مسجلة نحو 31.4 مليار دولار (مقابل نحو 27.8 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة 2019/2020).

خلال كلمته بافتتاح ملتقى " بناة مصر".. رئيس الوزراء: ما تحقق فى مصر بقطاع التشييد والبناء والبنية التحتية بالسنوات السبع الماضية إعجاز بكل المقاييس.. والرئيس سيعلن عن إطلاق "قمة مصر الدولية للبنية التحتية"

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، افتتاح ملتقى بُناة مصر في دورته الجديدة تحت عنوان "التجربة المصرية.. ورؤية جديدة لمخططات التعمير بالدول العربية والأفريقية"، والذي حضره عدد من الوزراء وممثلون عن عدد كبير من الدول الأفريقية والعربية، بالإضافة إلى مشاركة موسعة من ممثلي كبريات شركات المقاولات، والاستثمار العقاري، والمؤسسات المالية والمصرفية، والطاقة، ومطوري البنية التحتية.

الصحة: رسائل فورية لتحديد موعد تطعيم كورونا لمن لم تصلهم رسالة

كشف الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة للتوعية والتواصل المجتمعى، المتحدث الرسمى للوزارة، عن خدمة هامة تقدمها فرق التواصل المجتمعى للمواطنين خلال حملة «معًا نطمئن .. سجل الآن» التى أطلقها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء صباح اليوم.

الصحة العالمية: لقاح فايزر آمن للأطفال بدءا من سن 12عاما وأكثر

قال الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لشرق المتوسط، خلال مؤتمر صحفى عن جائحة كورونا، إن إعادة فتح المدارس قضية مهمة للغاية ومن ثم فان منظمة الصحة العالمية واليونسيف يعملان لعودة التلاميذ للمدارس بشكل مأمون.

السبت أولى جلسات محاكمة "طبيب اسجد للكلب" وآخرين لاتهامهم بالتنمر على ممرض

حددت محكمة الاستئناف القاهرة جلسة السبت الموافق 18 ستمبر المقبل لمحاكمة الطبيب عمرو خيري واتنين اخرين بتهمة التنمر عليً ممرض معروفة إعلاميا "أسجد للكلب".

تحسن بالأحوال الجوية.. تعرف على درجات الحرارة المتوقعة حتى الإثنين المقبل

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الأربعاء 15 سبتمبر 2021 إلى الإثنين المقبل، حيث يشهد اليوم تحسن فى الاحوال الجوية على كافة الأنحاء.

الأهلى يعلن رسمياً إعارة سعد سمير لفيوتشر ويؤكد: "اللاعب نموذج للإخلاص"

حرص مسئولو الأهلى على الاجتماع مع سعد سمير أحد كباتن الفريق الأول لكرة القدم قبل الموافقة على إعارته لمدة موسمين لنادي فيوتشر.

عصام عبد الفتاح رئيساً للجنة الحكام.. وعبده صالح للانضباط

قرر اتحاد الكرة تعيين عصام عبد الفتاح رئيسا للجنة الحكام على أن يتقدم بتشكيل اللجنة الجديد أول أكتوبر المقبل، فيما تستمر اللجنة الحالية لتسيير الأعمال حتى نهاية الشهر الحالي.

كيروش يطلب ودية للمنتخب 1 أكتوبر استعدادًا لمباراتى ليبيا بتصفيات المونديال

طلب البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر تجهيز ودية للفراعنة أحد يومي 1 أو 2 أكتوبر استعدادًا لمباراتي ليبيا المقرر لهما يومي 9 و12 أكتوبر المقبل في الجولة الثالثة والرابعة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

محمد صلاح بعد جائزة ليفربول : هدفى فى مان يونايتد الأجمل وفخور بنادى المائة

أبدي الدولى المصري محمد صلاح، جناح ليفربول، المهاجم سعادته البالغة بعد فوزه بجائزة أفضل لاعب في شهر أغسطس داخل صفوف الريدز بتصويت الجماهير.