شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: نصنع يوميا 300 ألف جرعة سينوفاك.. و5,2 مليون جرعة "موديرنا وفايزر" تصل قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة للتوعية والتواصل المجتمعى، المتحدث الرسمى للوزارة، إن هناك أعداد كبيرة من المواطنين تتوافد على مراكز التطعيم لتلقى اللقاح ضد فيروس كورونا، موضحا أنه خلال هذا الشهر سنشهد تدفقات عديدة من مختلف الأنواع من اللقاحات ، حيث خلال يومين ستصل 5,2 مليون جرعة من لقاح موديرنا وفايزر بجانب دفعات متتالية من لقاح أسترازينيكا.

وأضاف مساعد وزيرة الصحة للتوعية والتواصل المجتمعى، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أنه من يوم 8 سبتمبر بدأ تصنيع 300 ألف جرعة من لقاح سينوفاك يوميا، كما أن مصنع فاكسيرا 6 أكتوبر تم تجهيزه بكافة التجهيزات وسيبدأ العمل في منتصف نوفمبر المقبل .

وتابع مساعد وزيرة الصحة للتوعية والتواصل المجتمعى، : نتفاوض مع العديد من الشركات لتصنيع أحد اللقاحات الغربية في مصر خلال الفترة المقبلة.