شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تبدأ تطبيق الإجراءات القانونية ضد غير الملتزمين بـ"الملصق" السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أهابت وزارة الداخلية، بمالكى المركبات بمختلف أنواعها، سرعة التوجه لإدارات المرور التابعين لها لتركيب الملصق الإلكتروني، حيث سيتم البدء في اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون المرور ولائحته التنفيذية حال عدم وضع أو تثبيت الملصق الإلكتروني المنصرف للمركبة أو إتلافه أو إخفائه أو نقله لمركبة أخرى أو العبث به بما يفقده صلاحيته وذلك اعتبارا من 18/9/2021.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تفعيل عناصر منظومة النقل الذكي لإدارة حركة المرور إلكترونياً لتحقيق السيولة المرورية.