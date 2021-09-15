شكرا لقرائتكم خبر عن وفد إندونيسى يزور منظمة خريجى الأزهر وتعاون لتحصين الشباب من التطرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زار وفد إندونيسي رفيع المستوى، مقر المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بالقاهرة، برئاسة الدكتور محمد زين المجد، رئيس فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بإندونيسيا، وضم الوفد كلا من الدكتور مخلص حنفي، الأمين العام لفرع المنظمة بإندونيسيا، والدكتور حسن بصري، مساعد معالي وزير الشؤون الدينية، والدكتور محمد أمين، نائب مدير التعليم العالي الإسلامي.

بحث الوفد خلال اللقاء عدة موضوعات، تأتي في مقدمتها نشاطات فرع المنظمة بإندونيسيا والأدوار التي يقوم بها الفرع في خدمة الأزهريين، وكذا نشر صحيح الدين، من خلال الدور المحوري الذي يقوم به خريجو الأزهر الشريف هناك، ومناقشة أنشطة فرع المنظمة المستبقلية بإندونيسيا، وكذلك بحث سبل التعاون، وتم إلقاء الضوء على النجاحات التي وصل إليها فرع مركز الشيخ زايد لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها بدولة إندونيسيا، منذ إنشائه، وهو ما يدل على فاعلية دور مركز تعليم اللغة العربية لتخطي حاجز اللغة لدى الطلاب الإندونيسيين، ومن ثم تسهيل دراستهم بجامعة الأزهر.

وأكد أسامة ياسين، نائب رئيس المنظمة، أن المنظمة العالمية لخريجي الأزهر تعمل جاهدة على توفير كافة سبل الراحة للطلاب الماليزيين المقيمين في القاهرة، ودعمهم بكل أوجه الدعم التي تعينهم على تحصيل العلم.

كما أشار إلى دور المنظمة ونجاحها في نشر سلسلة إصدارت تفند الأفكار المتطرفة التي تساهم بدورها في تحصين الشباب المسلم على مستوى العالم من الوقوع في براثن التطرف والإرهاب، ومن جانبه وعد الوفد بترجمتها إلى عدة لغات؛ للاستفادة منها في نشر وسطية الإسلام الحنيف وتفنيد الأفكار المغلوطة التي التصقت بعقول بعض الشباب مؤخرًا؛ نتيجة نشاطات جماعات الغلو والتشدد في الآونة الأخيرة، خاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

من جانبه أعرب الوفد عن سعادته بزيارة المنظمة، مؤكدين تقديرهم للأزهر الشريف، بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، ومثمنين بجهوده في إقرار السلام الإنساني، ودعم قيم التعايش والسلام والحث على قبول الآخر والعيش المشترك.