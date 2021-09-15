نقيب البيطريين: استراتيجية حقوق الإنسان تعكس وضع الدولة للعمل النقابى ضمن اهتماماتها

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القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور خالد سليم، نقيب عام الأطباء البيطريين، رئيس الاتحاد العام للأطباء البيطريين العرب، تأييده ودعمه الكامل للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021/2026، لما تمثله من استمرار لسياسات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى التوسع فى الحقوق الاجتماعية والسياسية والمدنية من بينها التشكيلات النقابية والتأكيد على حق الانضمام لها واستقلالها.

وأوضح سليم، فى بيان، اليوم، الأربعاء، أن الاستراتيجية وضعت خارطة طريق لإعادة إحياء دور العمل النقابي المهنى، ارتكزت على عدة محاور أهمها: تفعيل مشاركة النقابات المهنية فى إعداد مشروعات القوانين المتصلة بشئونها، وتكثيف التواصل مع الحكومة بخصوص السياسات المتصلة بالشئون المهنية، وإنشاء لجنة تنسيقية تضم الحكومة ومجالس النقابات المهنية لتعزيز التواصل فيما بينهم، لافتا إلى أن ذلك يعكس اهتمام الدولة ومؤسساتها بإشراك النقابات فى خططها لتطوير المهن بما يواكب التطور الذى يشهده العالم فى كافة التخصصات، وكذلك وضع النقابات وتشكيلاتها ضمن اهتمامات الدولة.

وأشار نقيب الأطباء البيطريين، إلى أن استهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان إصدار تعديلات تشريعية منظمة للعمل النقابى، يؤكد إطلاع الدولة وأجهزتها على أهم مشكلات النقابات وقوانينها التى أًصبحت لا تلائم متطلبات أعضائها، موضحا أن قانون نقابة الأطباء البيطريين رقم 48 لسنة 1969، قد مر عليه حوالى 52 عاما دون تغيير رغم التطور السريع الذى شهدته مهنة الطب البيطرى والتوسع فى تخصصاتها، بالإضافة إلى الزيادة الكبيرة فى أعداد أعضاء الجميعة العمومية، والذى إنعكس سلبا على العديد من القضايا المهنية والخدمات للأعضاء.