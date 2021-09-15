شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من أئمة وواعظات السودان فى جولة لمدينة الغردقة غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم وزارة الأوقاف المصرية زيارة ميدانية لأئمة وواعظات السودان المشاركين فى الدورة التدريبية المشتركة بأكاديمية الأوقاف الدولية لمدينة الغردقة يومى غد الخميس وبعد غد الجمعة.

وذكر بيان لوزارة الأوقاف اليوم، أنه من المقرر أن تشمل الجولة عددًا من الفعاليات منها الاجتماع مع كل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف واللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر بديوان عام المحافظة فى لقاء يضم أيضًا قيادات الأوقاف بمحافظة البحر الأحمر، وذلك صباح الجمعة 17/9/2021م، ويؤدون صلاة الجمعة بمسجد الميناء، مع زيارة المركز الثقافى لغات بمسجد الميناء.

وأكدت الوزارة أن ذلك يأتى فى إطار عدد من الزيارات الميدانية شملت مساجد السيدة نفسية والإمام الحسين والأزهر الشريف، إضافة إلى زيارة بعض المتاحف التى سيتم تنظيمها خلال الأسبوع المقبل، جمعًا بين المحاضرات العلمية المتميزة والزيارات الميدانية لبعض المساجد والمتاحف والمدن السياحية.