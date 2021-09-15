شكرا لقرائتكم خبر عن رسائل هامة من الرئيس السيسى لرئيس مجلس النواب العراقى.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، حرص مصر على مواصلة تطوير التعاون مع العراق في جميع المجالات وعلى مختلف الأصعدة الرسمية، استثمارا لقوة الدفع الحالية التى تشهدها العلاقات المشتركة وتبادل الزيارات لكبار المسئولين بالبلدين، سواء على المستوى الثنائى أو من خلال آلية التعاون الثلاثى مع مملكة الأردن الشقيقة.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم محمد الحلبوسى، رئيس مجلس النواب العراقى، وذلك بحضور المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، والسفير أحمد الدليمى، سفير جمهورية العراق بالقاهرة.