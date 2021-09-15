شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يوجه تحية تقدير لمرشدى قناة السويس: لم يتخلوا لحظة عن واجبهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، أننا نحتفل في هذه الأيام بمناسبة مرور 65 عامًا على تولى المرشدين المصريين إدارة الملاحة البحرية بقناة السويس، والتي مثلت إنجازاً تاريخياً في سجل البطولات المصرية، وملحمةً لانتصار الإرادة المصرية فى إدارة الملاحة بالقناة.

وأضاف الرئيس عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي: "تحية تقدير واعتزاز لمرشدى قناة السويس الذين لم يتخلوا لحظة عن واجبهم فى إدارة دفة الملاحة بالقناة فى ظل أصعب الظروف منذ تأميمها، وتسلم إدارتها المصرية في عام 1956 وحتى اليوم، وساهموا بجهودهم المضنية في الحفاظ على السمعة الدولية لقناة السويس كأهم شريان ملاحى فى العالم.



