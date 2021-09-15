شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى تعلن بدء حجز اختبارات القدرات لطلاب الدبلومات الفنية السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التعليم العالى، بدء حجز اختبارات القدرات لطلاب الدبلومات الفنية السبت المقبل، في إطار الجدول الزمني لأعمال مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد لهذا العام 2021 بالنسبة لطلاب الشهادات الفنية عن تنظيم اختبارات القدرات للطلاب الراغبين فى الالتحاق بالكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة وذلك وفقاً للشروط والقواعد الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات مع تطبيق كافة الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية التي أقرتها وزارة الصحة أثناء أداء هذه الاختبارات للحفاظ علي سلامة أبنائنا الطلاب القائمين علي تنظيم هذه الاختبارات بالكليات وبيان هذه الكليات كالآتى:-

• الكليات التكنولوجية التابعة للجامعات التكنولوجية الآتية:

- الكلية التكنولوجية للصناعة والطاقة – جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية.

- الكلية التكنولوجية للصناعة والطاقة – جامعة الدلتا التكنولوجية (قويسنا).

- الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة و الطاقة- جامعة بني سويف التكنولوجية.

• بالإضافة إلي ( كليات الفنون التطبيقية - كليات الفنون الجميلة "عمارة – فنون"- التمريض – السياحة والفنادق )وذلك في ضوء قواعد القبول الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات التي تشترط اجتياز اختبارات القدرات كشرط من شروط القبول بهذه الكليات.

• وتيسيراً علي أبنائنا طلاب الشهادات الفنية المتقدمين لأداء اختبارات القدرات هذا العام 2021 والراغبين في الالتحاق بإحدى هذه الكليات ، تقرر فتح موقع التنسيق الالكتروني لطلاب الشهادات الفنية لتسجيل رغباتهم لأداء اختبارات القدرات المؤهلة للقبول بكليات(الفنون التطبيقية - كليات الفنون الجميلة(عمارة - فنون ) – التمريض- السياحة والفنادق- الكليات التكنولوجية) اعتباراً من يوم السبت الموافق 18/9/2021 حتى يوم الاثنين الموافق 20/9/2021 علي أن تعقد الاختبارات بالكليات المعنية في الفترة من يوم الأحد الموافق 19/9/2021 حتى يوم الثلاثاء الموافق 21/9/2021.