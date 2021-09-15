شكرا لقرائتكم خبر عن جارديان: جونسون يجرى تعديلات وزارية.. ووزير التعليم البريطانى أول الراحلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت صحيفة "الجارديان" البريطانية أنه تمت إقالة جافين ويليامسون من منصب وزير التعليم البريطانى في الوقت الذي بدأ فيه رئيس الوزراء بوريس جونسون تعديلاً وزاريًا في فريقه الأعلى.

وأكد وزير التعليم مغادرته في تغريدة قائلا: "إنه لشرف كبير أن أكون وزيرا للتعليم منذ عام 2019". ولم يحدد ما إذا كان قد حصل على منصب آخر ، واكتفى بالقول: "أتطلع إلى مواصلة دعم رئيس الوزراء والحكومة".

كان ويليامسون محل خلاف واسع النطاق ، إلى جانب وزير الخارجية ، دومينيك راب ، ووزيرة الداخلية ، بريتي باتيل.

وكان المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء قد قال في وقت سابق إن التعديل الوزاري الذي أجراه جونسون "سيشكل فريقًا قويًا وموحدًا لإعادة البناء بشكل أفضل من الوباء".

كان من المتوقع أن يلتقي وزراء الحكومة الذين أُقيلوا برئيس الوزراء بعد ظهر الأربعاء بعد الظهر ، مع الانتهاء من التحركات الوزارية النهائية خلال اليوم من داونينج ستريت.

شوهدت الرئيسة المشاركة لحزب المحافظين أماندا ميلينج وهي تغادر مكتب جونسون.

ومن المتوقع أيضًا أن يجري رئيس الوزراء تعديلًا وزاريًا كبيرًا في الوظائف الصغيرة ، والذي قد يستمر حتى يوم الخميس.

وقال المتحدث باسم جونسون إن التعديل الوزاري هو الجزء الثاني من خطة إعادة إطلاق استراتيجية الحكومة بعد خطة الشتاء الخاصة بكورونا التي أعلنت يوم الثلاثاء. وقال المصدر: "وضع رئيس الوزراء بالأمس خطته لإدارة كورونا خلال فصلي الخريف والشتاء".

وأكد "لكن يجب على الحكومة أيضًا مضاعفة جهودنا لتحقيق أولويات الناس. وسيعين رئيس الوزراء الوزراء بعد ظهر اليوم مع التركيز على توحيد وتحسين مستوى البلاد بأكملها ".

في حين ركزت تقارير التعديل الوزاري على باتيل وراب ، قال مصدران بالحكومة إنهما يعتقدان أن رئيس الوزراء سيرغب في إبقاء وزير داخليته ووزير خارجيته فى منصبهما.