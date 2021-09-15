نجاح أول جراحة بالعمود الفقري "طفيفة التوغل" لطفلة بمستشفى التضامن بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، نجاح جديد ولأول مرة بمستشفى التضامن التابعة للهيئة في محافظة بورسعيد، بعد إجراء جراحة العمود الفقري طفيفة التوغل (MISS) لإصلاح إعوجاج شديد بالعمود الفقري لطفلة تبلغ من العمر 8 سنوات، تحت مظلة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة.

وأشارت هيئة الرعاية الصحية، في بيان اليوم، إلى أنه تم دخول الطفلة إلى مستشفى التضامن بورسعيد وهي تعاني من إعوجاج وتشوه شديد بالعمود الفقري، وأنه واجه الأطباء بالمستشفى تحدي في إجراء الجراحة التقليدية للطفلة حيث أن هذا النوع من الجراحات للأطفال بهذا السن يعيق النمو الطبيعي للجسم، وعليه اتخذ الفريق الطبي المعالج للطفلة قرار علاجها بأحدث التقنيات العلاجية وممارسات الصحة العالمية.

وأضافت الهيئة، أنه تم علاج الطفلة عن طريق جراحات العمود الفقري طفيفة التوغل (Minimally Invasive Surgery) باستخدام تقنية الأعمدة القابلة للإطالة للمحافظة على فرص الطفلة في النمو والاستطالة، وتعتبر هذه الحالة هي الأولى من نوعها في مستشفيات هيئة الرعاية الصيحة، وهي أحدث علاجات العمود الفقري، وتعني عدم وجود توغل جراحي شديد تتم باستخدام أحدث التقنيات وتقنيات التصوير والمعدات الطبية المتقدمة مما يعني نتائج أفضل وأوقات تعافي أقصر.

وتابعت الهيئة: أنه قام بإجراء الجراحة للطفلة نخبة من استشاري وأخصائي جراحات العمود الفقري بمستشفى التضامن بورسعيد، يضم كلًا من د. أحمد عبداللطيف، استشاري جراحات العمود الفقري، د. محمد حسين، استشاري جراحات العمود الفقري، د. محمد رشاد، أخصائي جراحة العمود الفقري،أ.د. أحمد خميس، استشارى التخدير، د. أحمد أمين، أخصائي التخدير، إضافة إلى فريق التمريض المعاون لهم من المستشفى.

واستكملت الهيئة، أنه تتخطى تكلفة إجراء هذا النوع من العمليات 100 ألف جنيه في مستشفيات القطاع الخاص، بينما لم تتكلف أسرة الطفلة سوى دفع 300 جنيه فقط قدر مساهمة في العملية حيث أنها من منتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد ببورسعيد، والذي يضمن العلاج بأقل تكلفة على المرضى وذويهم وبأعلى معايير الجودة العالمية.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أنه تعد هذه الجراحة الأولى من نوعها بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية استمرارًا لنجاحات الهيئة في توفير أفضل الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة لكافة المتعاملين، وباستخدام أحدث التقنيات العلاجية وفق ممارسات الصحة العالمية.

ولفت الدكتور أحمد السبكي إلى جهود هيئة الرعاية الصحية المتواصلة لتوفير كافة الخدمات الطبية والعلاجية لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بمنشآتها الصحية في محافظات المنظومة الجديدة (بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية)، والتي يصل عددها لأكثر من 2500 خدمة طبية تشمل جميع الاحتياجات الصحية للمرضى، بدءًا من الفحوصات الطبية الشاملة ومرورًا بالخدمات التشخيصية والمعملية ووصولًا إلى العمليات والتدخلات الجراحية الكبرى.