جهود أمنية لتأمين اختتام فعاليات البطولة العربية للجودو بمصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجح رجال الأمن، في تأمين اختتام فعاليات البطولة العربية المفتوحة للفرق والأندية البطلة العاشرة للناشئين، والثامنة للناشئات والشباب، والسادسة للشابات، والخامسة للأشبال، والرابعة للبراعم، والأولى للجودو المكفوفين رجال وسيدات، على ملعب الصالة المغطاة رقم "2" بمجمع الصالات المغطاة بهيئة ستاد القاهرة الدولي.

وحرصت المجموعة الافريقية على تأمين 600 لاعب ولاعبة يمثلون 12 دولة عربية وهي مصر الدولة المنظمة والعراق وسوريا والأردن وفلسطين والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر والكويت واليمن وليبيا والمملكة المغربية الهاشمية شاركوا في البطولة.

وامنت المجموعة الإفريقية حفل الختام الذي حضره الكويتي عبيد العنزي رئيس الاتحاد الآسيوي، ونائب رئيس الاتحاد الدولي، والإماراتي نصر التميمي أمين صندوق الاتحاد الدولي، واليمنى نعمان شاهر رئيس الاتحاد العربي، حيث تم تكريم رجال الأمن بالمجموعة الافريقية لنجاحهم في التأمين على مدار أيام البطولة، واثبات أن مصر بلد الأمن والامان وجديرة باستضافة كافة البطولات العالمية.