بتعاملات بلغت 3 مليون جنيه.. ضبط شخص يتاجر في النقد الأجنبي بالمنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية، أحد الأشخاص؛ اشتراك مع شقيقه بممارسة نشاط غير مشروع في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي.

تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أفادت قيام (أحد الأشخاص - وشقيقه "متواجد بإحدى الدول ويعمل بها" - مقيمان بمحافظة المنيا) بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالدولة التي يعمل بها الثاني بالعملة الأجنبية، وإرسالها للأول عن طريق بعض السائقين أو العائدين للبلاد ، حيث يقوم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء، وعقب ذلك يقوم الأول بإرسالها لذوي العاملين بالخارج من أبناء محافظة المنيا والمحافظات الأخرى من خلال إرسالها عن طريق حوالات بريدية أو تسليمها نقداً مقابل عمولة، فضـــلاً عن الاستفادة من فـارق سعر العملة "مما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون".

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الأول، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه بالاشتراك مع شقيقه "المتواجد حالياً خارج البلاد"، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال ثلاثة أعوام طبقاً للفحص المستندي (3 مليون جنيه مصري) .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.