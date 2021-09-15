ضبط صاحب محل بالقاهرة بحوزته مواد غذائية مجهولة المصدر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط (صاحب محل -كائن بدائرة قسم شرطة الشرابية)؛ لإدارته المحل بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها غاشاً بذلك جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعُثر بداخل المحل على (725 كيلو جرام منتجات ألبان "جبن"-150 كيلو جرام أرز-140 عبوة تونة "جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها").

بمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.