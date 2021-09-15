بـ"مسحوق الشطة".. ضبط شخصين سرقا "توك توك" بالإكراه في منشأة ناصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، شخصين؛ تعديا بالضرب على سائق بمنطقة الخليفة وسرقا " توك توك" ملكه.

تبلغ لقسم شرطة الدرب الأحمر بمديرية أمن القاهرة من (سائق "توك توك" - مقيم بدائرة قسم شرطة الخليفة) "مصاب بجروح وسحجات" بأنه حال سيره بمركبة التوك توك قيادته بدائرة قسم شرطة الخليفة، استوقفه شخصان وطلبا منه توصيلهما لمنطقة منشأة ناصر، وأثناء سيرهم بدائرة القسم طلب أحدهما منه التوقف لشراء بعض المستلزمات وفور توقفه قام الثاني بإلقاء مسحوق الشطة على وجهه وقام الأول بدفعه خارج مركبة التوك توك والتعدي عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض "كتر" محدثاً إصابته المشار إليها، واستوليا على مركبة "التوك توك" ولاذا بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكبي الواقعة (شخصين – مقيمان بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر بالقاهرة).

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمان وأمكن ضبطهما وبحوزتهما (سلاح أبيض "كتر") وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشادهما ضبط مركبة "التوك توك" المستولى عليها بمكان إخفائها بالمنطقة محل سكن أحدهما، باستدعاء المجني عليه تعرف على المتهمان ومركبة "التوك توك" واتهمهما بسرقته بالإكراه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.