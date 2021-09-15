الجنايات تقضي بالإعدام شنقًا لربة منزل وعشيقها بتهمة قتل زوجها في المرج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة في العباسية، اليوم الأربعاء، بمعاقبة سائق "توك توك" وربة منزل، بالإعدام شنقًا، في اتهامهما بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، لزوج المتهمة الثانية وسرقته في منطقة المرج.

كان قسم المرج، تلقى بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة قتيل رجل في العقد الرابع من العمر، والجثة داخل جوال ملقاة في أحد الأماكن الخالية من المارة، وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة لشخص، في العقد الثالث من العمر، وبعمل التحريات اللازمة من خلال تفريغ كاميرات المراقبة، تم التوصل إلى هوية المجني عليه، وتم تحديد شخصية مرتكبي الواقعة.

وبإعداد الأكمنة اللازمة من قبل رجال مباحث القاهرة، تم ضبط المتهمة الأولى زوجة المجني عليه، والتي دلت بدورها على شريكها العشيق المتهم الثاني، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة للتخلص من زوج المتهمة.

وأضافا أنهما نشبت بينهما علاقة غير شرعية، استمرت لفترة طويلة، وأنهما قررا الزواج لكن الزوج كان يقف حائل بينهما، فقررا التخلص منه بعد أن خططت المتهمة زوجة الضحية، وسهلت لعشيقها دخول مسكن الزوجية، لقتل زوجها المجني عليه، كما أنها ساعدته في حمل جثة المجني عليه، والتخلص منها.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمان، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.