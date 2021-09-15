شكرا لقرائتكم خبر عن قبل افتتاح كنيسة جديدة بالكوم الأخضر.. تعرف على تاريخ الطائفة الإنجيلية بالمنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قبل أن يودع القرن التاسع عشر التاريخ، كانت محافظة المنيا على موعد لبدء العمل الانجيلى بها، حيث جاء إلى قرية الكوم الاخضر التابعة لمركز مغاغة، القس "يوحنا هوج" الذى أسس أول خدمة انجيلية فى تلك القرية، وهكذا كانت البداية واليوم بعد مرور أكثر من 130 عاما على تأسيسها عام 1889م يتم إعادة افتتاحها مرة أخرى بعد بنائها وتجديدها على مساحة حوالى 1200م وذلك يوم الأربعاء الموافق 15 سبتمبر 2021 بمشاركة دكتور قس أندرية زكى رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر والقيادات الدينية والسياسية.



الكنيسة الإنجيلية

ووأوضحت الكنيسة الإنجيلية فى بيانها أنها تؤمن بأن عملها يتمثل فى محورين لا يمكن فصلهما عن بعضهما البعض، المحور الروحى وهو الدور الاول للكنيسة لكي تحقق الهدف من إنشائها في تقديم كلمة الله والتعاليم الكتابية والروحية من خلال قطاعات الكنيسة المختلفة، المتمثلة في قطاع مدارس الاحد، قطاع اعدادي، قطاع ثانوي وجامعة، قطاع السيدات، بجانب حضانة الكنيسة التي تخدم ما يقرب من مائه وخمسون طفلا سنوياً.

وإيماناً بالمحور الثاني وهو محور التنمية الشاملة للإنسان فقد أنشأت الكنيسة جمعية الكوم الاخضر للتنمية الاجتماعية والتي تستخدم جزء من مبنى الكنيسة دون ايجار مساهمة من الكنيسة في نمو العمل التنموي، وتخدم الجمعية في مجالات متنوعة مثل: مشروع الحد من من الفقر، وقروض المشروعات الصغيرة، مشروع الاسكان، مشروع الاستفادة بالطاقة الشمسية، مشروع العناية بالفتيات، مشروع مياه شرب صحية، مشروع الاكتشاف المبكر للاعاقة، مشروع المرأة المعيلة، وغيرها من المشروعات التنموية التي تساهم في خدمة المجتمع.

وخدم بالكنيسة منذ تأسيسها الرعاة: قس واصف فيلبس، والقس حبيب مجلع، والقس فرج بانوب والقس فيليب عمانوئيل والقس مرزوق حبيب، والقس أمجد سمير والقس سامح أنور والقس سمير شكرى والقس أفرايم مسعود.

ويعتبر المجلس الحالى للكنيسة: قس وائل رمسيس والشيخ ناصر صادق والشيخ نادر عزيز والشيخ ناير موريس.

ويفتتح رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الدكتور القس أندريه زكي، مساء اليوم الأربعاء، الكنيسة الإنجيلية بالكوم الأخضر مغاغةبمحافظة المنيا، بعد تجديدها بالكامل، والتى تم تأسيسها عام 1889 وتعد أحد أقدم الكنائس الإنجيلية التابعة للطائفة الإنجيلية بمصر، وذلك بحضور عدد من قيادات الطائفة الإنجيلية، والسادة أعضاء مجلس الشيوخ والنواب، والقيادات الدينية والشعبية بالمحافظة.

وفي نفس السياق وبحضور اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، يفتتح رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الدكتور القس أندريه زكي، مساءالخميس الكنيسة الانجيلية بالناصرية-الفتح بمحافظة أسيوط بعد إعادة بنائها بالكامل، ورسامة عدد من الشمامسة والشيوخ من أبناءالكنيسة.



