شكرا لقرائتكم خبر عن وفد رفيع المستوى من المعهد المتحد للعلوم النووية بروسيا يزور المتحف المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضاف المتحف المصري بالتحرير ظهر اليوم الأربعاء وفد رفيع المستوى من المعهد المتحد للعلوم النووية بروسيا ضم رئيس المعهد وعدد من رؤساء المعامل البحثية ومسئولى التعاون الدولى بالمعهد، وكان في استقبالهم صباح عبد الرازق مدير عام المتحف.

وقام الوفد بزيارة قاعات العرض المختلفة للمتحف على مدار ساعتين رافقهم خلالها أحمد سمير أمين بالمتحف، حيث استمتعوا بمشاهدة كنوز المتحف والتي انبهروا بجمالها ورونقها حيث تعبر عن مدي عراقة الحضارة المصرية وتفردها.

وحرص أعضاء الوفد على التقاط الصور التذكارية بالمتحف، كما أعربوا عن سعادتهم بهذه الزيارة.