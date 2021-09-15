أخبار مصر

مقاعد ومظلات أمام معهد الأورام بكورنيش النيل لراحة المرضى.. صور

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6

شكرا لقرائتكم خبر عن مقاعد ومظلات أمام معهد الأورام بكورنيش النيل لراحة المرضى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفذت الورش الإنتاجية بالهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة عدد من المظلات والمقاعد، وتم تركيبها أمام معهد الأورام بكورنيش النيل، وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، حرصا على راحة المرضى وذويهم وحفاظا على الشكل الجمالى للمنطقة .
 

وثمن محافظ القاهرة، جهود هيئة النظافة وكوادر ورش الهيئة، حيث تم الانتهاء من تصنيع وتركيب المقاعد بمعرفة الفنيين بالورش الإنتاجية من مختلف التخصصات، مشيرا إلى أن هيئة النظافة تعمل دورا أساسيا فى أعمال التطوير بشوارع المحافظة، حيث تم تطوير جميع الورش والمعدات الخاصة بأقسام الورش الانتاجية، مما يوفر الكثير فى الاعتماد الذاتى على انتاج اعمدة الانارة والأسوار وصناديق القمامة وغيرها.

وتمتلك الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة، ورش المعدات الثقيلة على مساحة 5100 م، ويضم ورش إصلاح وورش خدمة ومبنى إدارى ومسجد ومغسلة ومخازن وغرفتى أمن وكهرباء، كما تمتلك الهيئة ورش إنتاجية على مساحة 2.8 فدان، وتضم الورش 325 عاملا و17 قسما، تشمل حدادة ونجارة ولحام وسمكره وسروجية وبراده وترزية وكهرباء ونقاشة ومسبك لتلبية احتياجات الهيئة.

كما تمتلك الهيئة قسم نجارة به أحدث الماكينات لتصنيع غرف نوم وأنتريهات ومكاتب وبرجولات، وقسم الحدادة و ورشة السمكرة والتي تصنع صناديق القمامة بدلا من شرائها.
 

241778268_2457180801080678_764606568136053850_n
 
241791525_2457180991080659_6594889288910807176_n
 
241840820_2457180907747334_302770649621775370_n
 
241891810_2457180827747342_6359611211304259421_n
 
242021139_2457180871080671_6634060495100541492_n
 
الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا