الحكومة: 290 مركز تطعيم ضد كورونا في 60 جامعة.. وتطعيم 83 % من أعضاء هيئة التدريس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

قدمت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عرضاً حول آخر المستجدات الخاصة بجائحة كورونا محلياً ودولياً، كما عرضت آخر التقارير الدولية حول القضايا ذات الصلة بالجائحة، خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.

استعرضت الدكتورة هالة زايد التجهيزات الخاصة باستقبال لقاح فايزر في عدد من المحافظات، حيث تم توفير 12 ثلاجة تجميد بسعة تخزينية كبيرة، و8 ثلاجات تجميد بسعة تخزينية متوسطة، هذا بالإضافة إلى تجهيز مكان بالمجمع القومي للأمصال واللقاحات بحلوان لتركيب عدد ٦ ثلاجات لاستقبال اللقاح.

وفيما يتعلق بموقف المخزون الاستراتيجي للأكسجين، أشارت الدكتورة هالة زايد إلي بلوغه 3 ملايين و380 ألف لتر، كما استعرضت الوزيرة موقف أجهزة الاشعة المقطعية الجديدة والتي بلغ المورد منها 112 جهازا، فضلاً عن جهود التوسع في تجهيزات الرعايات المركزية بالمستشفيات.

ومن جانبه، استعرض الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لتطعيم العاملين والطلاب وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات.

وأشار الوزير إلى أن عدد مراكز تقديم اللقاح التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بلغ 290 مركز تطعيم في 60 جامعة، تتوزع كالاتي: 28 جامعة حكومية، و22 جامعة خاصة، و6 جامعات أهلية.

وأضاف الدكتور خالد عبدالغفار أنه تم تقديم 304.432 جرعة حتى أمس، مٌقسمة إلى عدد 269.118 جرعة أولى، و35.314 جرعة ثانية، مؤكدا أنه يتم تقديم الجرعات لكل من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين.

وتابع: حصل أعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم على 108.245 جرعة بواقع 83% من المستهدف، فيما تم تقديم اللقاح للعاملين والطلاب بمعدل 196.187 جرعة.

في سياق متصل، تطرق الوزير إلى الحديث عن المستشفيات الجامعية المخصصة لتقديم خدمات العزل الصحي والعلاج لحالات الإصابة بفيروس "كورونا"، لافتا إلى أنه يوجد 26 مستشفى في 18 جامعة تقوم بتقديم الخدمة حاليا، تضم 1637 سريرا، و700 غرفة رعاية مركزة، و 526 جهاز تنفس صناعي.

وأضاف أنه يوجد 36 مستشفى أخرى تابعة لـ 19 جامعة يمكن إدخالها للخدمة حال الحاجة لذلك، وتضم هذه المستشفيات 6397 سريرا، و712 غرفة رعاية مركزة، و902 جهاز تنفس صناعي.

وعرض الوزير أيضا متابعة استهلاك الأكسجين السائل بالمستشفيات الجامعية خلال الفترة من 1أغسطس – 13 سبتمبر 2021، وكذا متابعة الحصص اليومية المطلوبة، والتي أظهرت وجود ارتفاع نسبي في معدلات الاستهلاك ثم حدوث استقرار نسبي.​