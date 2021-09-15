الحكومة: تطعيم 13 مليون ضد كورونا.. و22 مليون جرعة حتى نهاية الشهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

قدمت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عرضاً حول آخر المستجدات الخاصة بجائحة كورونا محلياً ودولياً، كما عرضت آخر التقارير الدولية حول القضايا ذات الصلة بالجائحة، خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.

وتطرقت الدكتورة هالة زايد، خلال العرض إلى مستجدات موقف اللقاحات، حيث استعرضت قائمة دول الاتحاد الأوروبي التي تقبل لقاح Sinovac كدليل صالح علي التطعيم، كما شرحت الآليات المستحدثة لتسجيل المواطنين لتلقي اللقاح، والتي تضمنت العمل على توفير أتوبيسات للمرور على المحافظات، لإجراء التسجيل والتوعية، والتنسيق مع المحافظين لوضع جدول زمني لتكثيف تطعيم المواطنين قبل نهاية هذا العام، وإنشاء نموذج محاكي لنموذج مركز التلقيح بأرض المعارض بكل محافظة.

واستعرضت وزيرة الصحة أيضاً الموقف التنفيذي للتطعيم بمصر بما في ذلك الجهاز الإداري للدولة، ووزارة التربية والتعليم، فضلاً عن إحصائيات أعداد من تم تطعيمهم والتي بلغت نحو 13 مليون مواطن، كما تطرقت إلى موقف اللقاحات بغرض السفر، لافتة إلى أنه تم توفير 584 ألف لقاح لأغراض السفر، وإصدار شهادة السفر التي تحمل QR كود لنحو 617 ألف مواطن لغرض السفر، و5 آلاف شهادة داخلية.

وفيما يتعلق بموقف تصنيع اللقاح، عرضت الدكتورة هالة زايد آخر المستجدات في هذا الشأن، منوهة إلى أنه تم الانتهاء من تصنيع 5 ملايين جرعة، سيتم الافراج عن 2.5 مليون جرعة منها خلال هذا الأسبوع، فيما سيتم الإفراج عن 2 مليون جرعة أسبوعياً، مضيفة أنه جار إعداد خط الإنتاج الإضافي بمصنع الجيزة، على أن يبدأ الإنتاج في أول نوفمبر، بطاقة إنتاجية 300 ألف جرعة يومياً.

وتناولت وزيرة الصحة بالشرح مخطط توريد وتوزيع اللقاحات لشهر سبتمبر الجاري، مشيرة إلى أن إجمالي الجرعات خلال الفترة من 11 إلي 30 سبتمبر تبلغ 17 مليون جرعة من لقاحات "استرازينيكا، و سينوفاك، و ساينوفارم، و جونسون اند جونسون، وموديرنا، وسبوتنك، وفايزر"، بالإضافة إلى 5 ملايين جرعة ساينوفارم سيتم بنهاية الشهر الجاري، و100 إلى 250 ألف جرعة "استرازينكا" مهداة جار تحديد موعد توريدها.​