إحباط ترويج 28 طن منظفات غير مطابقة للمواصفات القياسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، المدير المسئول عن مصنع لتعبئة المنظفات الصناعية "بدون ترخيص"-بمحافظة المنوفية، بحوزته (14 طن منظفات صناعية "متعددة الأغراض") غير مطابقة للمواصفات القياسية وبدون بيانات "مجهولة المصدر" وذات آثر بالغ الضرر على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

كما ضبطت شرطة التموين بمديرية أمن القليوبية، مالك مصنع لتعبئة المنظفات الصناعية - بدون ترخيص، بحوزته (14,31 طن منظفات صناعية "مستلزمات إنتاج- منتج نهائي") وبدون مستندات" مجهولة المصدر" مغشوشة ومقلدة للعلامات التجارية وذات آثر بالغ الضرر على الصحة العامة وكذا (5040 عبوة منظفات صناعية "منتج نهائي - عبوة فارغة وملصقات") تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.