ضبط 1180 قضية تموينية متنوعة في يوم واحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المُكبرة؛ لضبط جرائم الغش التجاري.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط 1180 قضية تموينية متنوعة، خلال 24 ساعة، أبرزها: ضبط المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية-بمحافظة القاهرة، بحوزته (6٫2 طن "أسماك ماكريل") بدون بيانات "مجهولة المصدر" يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطراً على الصحة العامة طبقاً لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

وضبطت الحملات، المدير المسئول عن مصنع لإنتاج وتعبئة السلع الغذائية-بمحافظة الشرقية، بحوزته (7,27 طن "ثمار فواكه مستلزمات إنتاج"-17056 عبوة عصائر "أنواع مختلفة" منتج نهائي) غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحه للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

ونجحت الحملات في ضبط مالك مصنع لإنتاج وتعبئة المخللات "بدون ترخيص"-بمحافظة البحيرة، بحوزته (7,5 طن مخللات) بدون بيانات مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.