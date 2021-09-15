استجابة فورية.. الداخلية تقدم مساعدة لمسن يقيم بمفرده بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

استجابت قوات الحماية المدنية لتقدم المساعدة لمواطن مسن يقيم بمفرده.

تلقت شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة من أحد المواطنين (مسن) ومقيم بمفرده داخل الشقة سكنه الكائنة بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، بعدم قدرته على الحركة ويحتاج للمساعدة.

على الفور تم الدفع بقوات الحماية المدنية بالقاهرة والتوجه لمحل إقامة المذكور، وتم تقديم كافة سُبل المساعدة اللازمة له .

وقد لاقى سرعة انتقال القوات لمحل البلاغ استحسان ورضاء المواطن المذكور، وتقدم بالشكر للقوات على الجهد المبذول.