محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط عاطل لقيامه بسرقة الهواتف المحمولة بأسلوب الخطف في القاهرة.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم)، بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص في سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "الخطف مترجلاً"، وأنه وراء ارتكاب العديد من تلك الحوادث.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب 3 حوادث سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط الهواتف المحمولة المستولى عليها لدى عميلين له "سيئ النية" (لأحدهما معلومات جنائية)، تم ضبطهما.

باستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقات.