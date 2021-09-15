بقيمة 10 مليون جنيه.. ضبط عنصرين إجراميين بحوزتهما حشيش وهيروين بالمنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، في ضبط عنصرين إجراميين تخصصوا في الإتجار بالمواد المخدرة وضبط بحوزتهما 70 كيلو جرام لمخدر الحشيش و12 كيلو جرام لمخدر الهيروين.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني – الأمن العام)، وبالاشتراك مع مديرية أمن المنوفية نشاط (عنصرين إجراميين - مقيمان بمحافظة الإسماعيلية) تخصصا في الإتجار بمخدري الحشيش والهيروين وترويجه على عملائهما ، مُتخذين من دائرة مركز شرطة قويسنا بالمنوفية مسرحا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهما وأمكن ضبطهما حال استقلالهما سيارة بدائرة مركز شرطة قويسنا بالمنوفية، وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 20 كيلو جرام – مبلغ مالي – 2 هاتف محمول).

بمواجهتهم أقروا بحيازتهما للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار وأيدوا ما جاء بالتحريات، كما اعترفا بقيامهما بتخزين كمية من المواد المخدرة بمسكن أحدهما عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسماعيلية تم استهداف المسكن بدائرة مركز شرطة فايد وأسفر التفتيش عن ضبط (كمية من مخدر الحشيش وزنت 50 كيلو جرام –كمية من مخدر الهيروين وزنت 12 كيلو جرام).

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي (10٫000٫000) عشرة مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وجاء ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.