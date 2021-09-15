ضبط سائق بـ 10 كيلو حشيش في دار السلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط (سائق، مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام بالقاهرة)، حال استقلاله سيارة" أجرة" ملكه، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 10,200 كيلو جرام – مبلغ مالي).

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف بتحصله على المضبوطات من (أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الجيزة) بقصد توصيلهم (لأحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام بالقاهرة) مقابل تحصله على مبلغ مالي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف الأخير وأمكن ضبطه، وبحوزته (هاتف محمول – مبلغ مالي)، وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهم الأول أيدها، كما اعترف بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة، كما أضاف بأن المبلغ المالي المضبوط بحوزته من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاء ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.