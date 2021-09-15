محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط تشكيلاً عصابياً لسرقة المواد البترولية من خطوط أنابيب البترول بالمنيا

تلقي مركز شرطة سمالوط غرب بمديرية أمن المنيا بلاغا من مسئول بشركة خطوط أنابيب البترول، يفيد بأنه أثناء مروره على خط أنابيب نقل المواد البترولية بالظهير الصحراوي الغرب بدائرة المركز، اكتشف وجود (عدد 2 محبس مثبتين على خط الأنابيب وبعض الأدوات) بقطعة أرض مملوكة لأحد الأشخاص "مقيم بأسيوط".

تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنيا أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع سرقات المواد البترولية وبيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة ضم (6 متهمين أحدهم مالك قطعة الأرض المار بها خط الأنابيب وأحدهم له معلومات جنائية) .

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم وبحوزتهم (سيارة ملاكي - ماكينة لحام)، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وذلك بالاتفاق مع مالك الأرض المار بها خط أنابيب البترول وشروعهم في سرقة كمية من المواد البترولية وبيعها في السوق السوداء واقتسام المبالغ المالية المُتحصل عليها فيما بينهم، وأضافوا باستخدام السيارة المضبوطة وماكينة اللحام في تنفيذ مخططهم الإجرامي .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.