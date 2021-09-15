بسبب التنقيب عن الآثار.. الأمن يكشف تفاصيل العثور على جثتين بأسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات واقعة العثور على جثة شخصين بأسوان.

تلقي مركز شرطة كوم أمبو بمديرية أمن أسوان بلاغا بالعثور على جثتين بأحد المناطق بدائرة المركز، وبالانتقال والفحص تبين وجود جثتين (أحد الأشخاص وشقيقه ، مقيمان بمحافظة سوهاج) داخل غرفة بحوش "مٌشيد من البلوك الأبيض" ملك (إحدى السيدات وشقيقتها).

وتم تشكيل فريق بحث جنائي، برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسوان، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة (مالكة الحوش الأولى)، واتفاقها مع المجني عليهما على الحفر للتنقيب عن الآثار داخل الحوش المشار إليه.

عقب تقنين الإجراءات وباستهدافها تم ضبطها، وبمواجهتها اعترفت وأضافت أنه أثناء الحفر إنهار عليهما جزء من الحفرة أثناء تواجدهما بداخلها واستعانت ببعض الأهالي وتمكنوا من إخراجهما ووضعهما داخل الغرفة، وبالمعاينة عثر بداخل الحوش على حفرة قطرها 3م بعمق 10م، كما عثر على الأدوات المستخدمة في الحفر وبعض التشوينات الناتجة عن الحفر .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.