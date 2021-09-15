شكرا لقرائتكم خبر عن بدء اجتماع الحكومة الأسبوعى لمتابعة مستجدات فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ منذ قليل اجتماع الحكومة الأسبوعي ، برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس الوزراء ، لمتابعة مستجدات فيروس كورونا والاستعداد للعام الدراسي الجديد.

ودشن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، حملة تشجيع المواطنين على التسجيل على الموقع الإلكتروني لتلقي اللقاح المضاد لفيروس " كورونا"، ومساعدتهم في عملية التسجيل وسرعة تلقي اللقاح في نفس اليوم، تحت شعار "معًا نطمئن.. سجل الآن"، وذلك بحضور الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان.

وخلال تفقد رئيس الوزراء للأتوبيس المتنقل المُجهز لهذا الغرض التي ستجوب عددا من المحافظات، أكدت وزيرة الصحة والسكان أن هذه الحملة تأتي إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتوسع في تطعيم المواطنين باللقاحات المضادة لفيروس كورونا، مشيرة إلى أن الحملة ستنطلق اليوم بمحافظات: القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، ثم تجوب باقي المحافظات تباعًا، وتستمر لمدة 10 أيام، وذلك من الساعة العاشرة صباحًا وحتى العاشرة مساءً.