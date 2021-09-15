شكرا لقرائتكم خبر عن رياح وأتربة وأمطار وارتفاع الأمواج.. تعرف على تفاصيل حالة الطقس الأيام المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الأربعاء 15 سبتمبر 2021 إلى الإثنين المقبل، حيث يشهد اليوم تحسن فى الاحوال الجوية على جميع الأنحاء.



وينشر ”الخليج 365” تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة، كما يلى:

- تحسن فى الأحوال الجوية على كافة الأنباء ، ليسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء ، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد ، لطيف ليلا شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى معتدل الحرارة على باقى الأنحاء.

- تظهر السحب المنخفضة فى الصباح الباكر على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة مما يساعد على تلطيف الأجواء صباحا.

- نشاط رياح على بعض المناطق على فترات متقطعة مما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا.

- تنشط الرياح مما يؤدى إلى ارتفاع الأمواج على شواطئ البحر المتوسط بقيم تتراوح بين 2: 2.5 متر.



وعن فرص الأمطار كما يلى: - يوم الأربعاء 15 سبتمبر:

أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا " الإسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ - دمياط - العريش )على فترات متقطعة.



نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد على فترات متقطعة



يوم الخميس 16 سبتمبر :

فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

وبعد يوم الخميس وحتى الاثنين ، من المتوقع تحسن فى الأحوال الجوية على كافة الأنباء ، ليسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء ، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد ، لطيف ليلا شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى معتدل الحرارة على باقى الأنحاء.