شكرا لقرائتكم خبر عن رياح وأتربة وأمطار وارتفاع الأمواج.. تعرف على تفاصيل حالة الطقس الأيام المقبلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الأربعاء 15 سبتمبر 2021 إلى الإثنين المقبل، حيث يشهد اليوم تحسن فى الاحوال الجوية على جميع الأنحاء.
- تحسن فى الأحوال الجوية على كافة الأنباء ، ليسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء ، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد ، لطيف ليلا شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى معتدل الحرارة على باقى الأنحاء.
- تظهر السحب المنخفضة فى الصباح الباكر على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة مما يساعد على تلطيف الأجواء صباحا.
- نشاط رياح على بعض المناطق على فترات متقطعة مما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا.
- تنشط الرياح مما يؤدى إلى ارتفاع الأمواج على شواطئ البحر المتوسط بقيم تتراوح بين 2: 2.5 متر.
أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا " الإسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ - دمياط - العريش )على فترات متقطعة.
يوم الخميس 16 سبتمبر :
نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد على فترات متقطعة
فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.
وبعد يوم الخميس وحتى الاثنين ، من المتوقع تحسن فى الأحوال الجوية على كافة الأنباء ، ليسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء ، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد ، لطيف ليلا شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى معتدل الحرارة على باقى الأنحاء.