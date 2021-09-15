شكرا لقرائتكم خبر عن الطيران المدنى: توسعات بمطار سفنكس لخدمة المتحف الكبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، عن التوسعات التي شهدتها المطارات المصرية خلال الفترة الأخيرة، وذلك لتحقيق اكبر استفادة كبري منها، مشيرا الي ان إجمالي عدد المطارات الحالية 27 إضافة إلى مطارات أخرى وهي مطارات برنيس وسفنكس و العاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح منار خلال كلمته في افتتاح ملتقى بناة مصر في دورته السادسة، أن التوسعات التي شهدتها مطارات مثل مطار سفنكس وذلك لخدمة المتحف الكبير والذى من المتوقع ان ترتفع الحركة في هذا المطار، مشيرا إلى أن التوسعات التي شهدها مطار القاهرة لرفع السعة الاستعيابية والتطوير اللوجستي الذي شهده خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف منار أن هناك توسع في زيادة الاتصال مع أفريقيا مشيرا الي انه حاليا يتم تنظيم رحلات من مصر إلى 36 وجهة أفريقيا ما بين الشركات المصرية والخاصة، مضيفا أن فرص التوسع متاحة، خاصة في ظل الشركات مع الدول أفريقيا وآخرها غانا.

يستعرض المتلقى في دورته الحالية جهود التنمية العمرانية غير المسبوقة وتطوير مشروعات البنية التحتية الهائلة وتدشين مدن الجيل الرابع لبناء «الجمهورية الجديدة»، وذلك لتحفيز تصدير المقاولات والعقار المصري للخارج باعتباره أحد أهم المحاور الرئيسية لإعادة هوية الاقتصاد المصري في العديد من الأسواق كأحد أهم الاقتصاديات الناشئة، وأحد المرتكزات التي تدعم الجهود الحثيثة التي تقوم بها الدولة المصرية تحت القيادة الرشيدة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير العلاقات بين مصر ومحيطها العربي والأفريقي، وسعي الدولة الدائم لتحقيق التعاون الثنائي والتكامل الاقتصادي ودعم وتنشيط التجارة البينية من أجل خلق حياة كريمة لشعوب المنطقة.

ويستهدف الملتقى المساهمة في إحداث الترابط بين البنية التحتية الأساسية والتنمية الاقتصادية والاستدامة على المدى الطويل في القارة الإفريقية ومنطقة الشرق الأوسط انطلاقًا من مصر وجمهوريتها الجديدة، في إطار يضم المسؤولين الحكوميين والمطورين والممولين ومقدمي الخدمات وتطوير الأعمال والمؤسسات الدولية المعنية في مناقشات ثرية، وطرح كافة الفرص والعروض في إطار تبادل أفضل الممارسات عبر الاتصال المباشر بصانعي القرار، والاطلاع على سياسات واستراتيجيات دول المنطقة.