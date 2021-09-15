شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز "الشروق": غلق اتجاه بالطريق الفاصل بين الحيين الأول والتاسع لأعمال المرافق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المهندس عبداللطيف بشارة، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، غلق أحد الاتجاهين بالطريق الفاصل بين الحيين الأول والتاسع بالمدينة لمدة شهر، وذلك فى إطار التعديلات الجارية بخطوط المرافق بالطريق الفاصل بين الحيين الأول والحي التاسع، والتي تبدأ من ميدان الحرية حتى المنطقة الترفيهية.

وأوضح المهندس عبداللطيف بشارة، أنه تم غلق أحد الاتجاهين من محطة الوقود بالحي الأول حتى المنطقة الترفيهية، وهو الاتجاه المؤدى إلى مدخل الإسماعيلية (1)، والطريق الدائري الأوسطي، والمجمعات التجارية بالمنطقة الترفيهية، علماً بأن التحويلات المرورية المصاحبة لهذا الغلق مسارها كالآتي: المتجه إلى الوجهات المذكورة يسلك الطريق المواجه للمجاورتين الأولى والثالثة بالحي الأول حتى طريق المنطقة الترفيهية.

وأهاب رئيس جهاز الشروق، بمستخدمى الطريق إتباع التعليمات خلال تلك الفترة للمساهمة في سرعة الانتهاء من الأعمال الجاري تنفيذها.