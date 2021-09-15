شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان: العاصمة الإدارية للتنمية المستدامة وليس مجرد نقل مقرات حكومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، أن فكرة العاصمة الإدارية الجديدة لا تعتمد على بناء مقرات حكومية لنقل الموظفين إليها، موضحا أن العاصمة الإدارية بناء التنمية لأنها تشهد تحريك الكتلة الحرجة داخل القاهرة، حيث إن عدد السكان فى إقليم القاهرة الكبرى غير آمن، ويضم أكثر من 20 مليون مواطن.

وأضاف خلال كلمته في ملتقى "بناة مصر" بمشاركة وفود دول عربية وأفريقية، أن تحويل عدد من السكان إلى الجهة الشرقية من خلال السويس والسخنة وصولا إلى محور 30 يونيو، وبالتالي ينقل السكان والأنشطة ويحقق التنمية، متابعا: "التنمية في سيناء تبدأ من الغرب والشرق وإنشاء مدينة شرق بورسعيد وبئر العبد الجديدة.. وهناك علاقات بين العمران والبناء من خلال التجارة والزراعة والسياحة.. والرؤية أكبر من مجرد مبانى.. وهناك أبعاد أمنية في اختيار هذه المناطق للتعمير".

وأوضح وزير الإسكان، أن التعمير يتم وفق خطط قومية وإقليمية والتنمية الحضارية والتي تترجم إلى مجتمع عمرانى وإسكانى بأشكاله المختلفة.. وهذا السبيل في إنجاح وإشراك كافة قطاعات التنمية في البناء والتعمير والتنمية".