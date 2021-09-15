شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: "حياة كريمة" أيقونة الدولة وأكبر مشروعات التنمية المستدامة بالعالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن الدولة المصرية تركز على تطوير العمران القائم، وتطوير المدن القائمة، مشيرا إلى أن القاهرة الكبرى تشهد تطويرا كبيرا من خلال تنفيذ شبكة الطرق، وكذلك تطوير المناطق غير الآمنة، فضلا عن تطوير المناطق التاريخية، حتى تكون حضارية على أعلى مستوى، مثل ممشى أهل مصر، وغيرها.

وأضاف مدبولى، خلال كلمته في افتتاح ملتقى "بناة مصر" بحضور وفود عربية وأفريقية، أن مشروع تطوير عواصم المدن والمحافظات يشهد إنشاء أكثر من نصف مليون وحدة سكنية، متابعا: "أعتقد أن هذا المشروع أيقونة الدولة حياة كريمة المستهدف تطوير أكثر من 58 مليون في كل ربوع الريف المصرى، المشروع الأكبر على مستوى العالم في مجال التنمية المستدامة.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى، أن الدولة تنفق مئات المليارات في قطاع التشييد والبناء والبنية الأساسية ضمن مبادرة "حياة كريمة"، متابعا: "بكل المقاييس السبع سنوات الماضية والسنوات القادمة فترة تاريخية ويستمر هذا القطاع في النمو، ويقوده القطاع الخاص حيث شهد قطاع البناء توفير 5 ملايين فرصة عمل على مدار السنوات الماضية، لدينا قدرة هائلة فى هذا القطاع، وسعدنا مرة كل الشكر والتقدير للعاملين في القطاع".

وأشار رئيس الوزراء أنه تم إصدار تقرير التنمية البشرية بعد توقف 10 سنوات، وكل الخبراء الدوليين والوطنيين الذين شاركوا في إعداده أشادوا بقطاع المقاولات في الدولة المصرية خلال السنوات الماضية، موضحا أن الدولة المصرية تركز على الشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وتحلية المياه والصرف الصحى والمعالج، والتطوير العقارى وغيرها، وكل المشروعات الكبرى في الأساس مشروعات شراكة بين الدولة والقطاع الخاص والدولة المصرية حريصة كل الحرص على دعم القطاع الخاص في البناء.