شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تغلق مستشفى خاص بعين شمس لمخالفتها الاشتراطات الصحية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، عن إغلاق إحدى المستشفيات التابعة للقطاع الخاص بمنطقة عين شمس بمحافظة القاهرة لمخالفتها الاشتراطات الصحية اللازمة، كما تم نقل المرضى إلى مستشفيات الوزارة لاستكمال علاجهم.

جاء ذلك خلال حملة نفذتها الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص بالوزارة، فى إطار توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بتشديد الرقابة والمرور المستمر على جميع المنشآت الطبية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أى مخالفات يتم رصدها، حرصًا على صحة وسلامة جميع المرضى.

وأكد الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمى للوزارة، أنه تم توفير سيارات إسعاف مجهزة، وفرق طبية متخصصة لنقل جميع المرضى المتواجدين بهذا المستشفى إلى إحدى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان، لاستكمال علاجهم وتقديم أفضل خدمة طبية لهم.

ومن جانبه، أوضح الدكتور هشام زكى رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، أنه بالمرور تبين أن المستشفى لا يلتزم بتطبيق معايير مكافحة العدوى، وعدم تواجد مدير طبى لمتابعة الخدمات المقدمة للمرضى.

وأضاف "زكي" أن الفرق الطبية التى تعمل بالمستشفى غير حاصلة على تراخيص مزاولة المهنة، كما تم ضبط أدوية مخدرة مجهولة المصدر، لافتًا إلى أنه تم تحرير محضرًا حيال جميع المخالفات التى تم رصدها.

وأكد "زكي" استمرار حملات المرور على المنشآت الطبية بجميع محافظات الجمهورية، للتأكد من مطابقتها والعاملين بها لجميع الاشتراطات الصحية وتقديم أفضل الخدمات الطبية لجميع المرضى.