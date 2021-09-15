شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: مبادرة "حياة كريمة" تشمل تغطية ريف مصر بالصرف الصحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى تحدث بالأمس خلال إطلاق تقرير التنمية البشرية لهذا العام عن قطاع الصرف الصحى، وأنه خلال عام 2014 أن التغطية في الريف المصرى لا تتجاوز الـ 11%، واليوم تصل إلى 38 % في سنوات قليلة، موضحا أن مبادرة "حياة كريمة" سوف يتم كامل التغطية بخدمة الصرف الصحى للريف المصرى، والمدن سوف ننتهى هذا العام أو العام القادم من تغطية بهذه الخدمة.

وأضاف مدبولى، خلال كلمته في افتتاح ملتقى بناة مصر بمشاركة وفود عربية وأفريقية، أن قطاع الطرق والكبارى شهد إعجاز حقيقى من بناء شبكة الطرق القومية والحديثة في مصر بكل المقاييس تعد إعجازا، وجعل مصر تقفز 90 مرتبة في خدمات الطرق على مستوى العالم، موضحا أن الدولة مستمرة بخطى قوية بقيادة وزير النقل وكل الزملاء في الوزارة من أجل الاستمرار في تطوير النقل الجماعى، مثل تطوير مرفق السكة الجديد.

وتابع الدكتور مصطفى مدبولى، أن قطاع النقل يشهد إدخال خطوط جديدة، والقطار الكهربائى وغيرها، والتوسع في خطوط المترو، موضحا أن كل المشروعات التي تنفذها الدولة في قطاع النقل مستمرة على قدم وساق.