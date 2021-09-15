شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: مياه الشرب تصل لـ98.5 % من السكان والـ1.5% بأماكن نائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية بذلت خلال السنوات القليلة الماضية جهدا كبيرا في كافة القطاعات مثل قطاع الطاقة الكهربائية، متابعا: "كلنا نذكر ما كان يحدث قبل عام 2014.. والدولة بذلت جهدا هائلا على مدار عامين أو 3 فقط ومازال تطوير هذا القطاع مستمرا بكل المقاييس وحجم الإنجاز هائل".

وأضاف مدبولى، خلال كلمته في افتتاح ملتقى بناة مصر بمشاركة وفود عربية وأفريقية: تم تسهيل الحصول على الموافقات الخاصة بافتتاح المصانع ولم تعد تحتاج أكثر من أيام قليلة.. والقطاع شهد طفرة كبيرة.. وانتهز هذه الفرصة لأشكر الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء على دوره في هذا القطاع".

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى، أن الدولة المصرية قامت بجهد كبير ومستمر في قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، موضحا أن مياه الشرب تصل حاليا إلى 98.5 % من عدد السكان، و1.5 % المتبقية توجد في أماكن نائية ولديهم وسائل للحصول على المياه، والدولة تسعى لضمان توفير المياه المناسبة لكل المواطنين، والعمل يشمل كل المناطق الحضارية والريفية.