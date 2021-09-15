شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: خصم 10% من مصروفات الطالب "المحول" قبل بدء الدراسة غير قانونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن قيام بعض المدارس بخصم 10% من مصروفات الطالب الذي يرغب فى التحويل من مدرسة لأخرى قبل بدء الدراسة غير قانونى، موضحة أن ولى الأمر طالما قدم طلبات التحويل من المدرسة قبل بدء السنة الدراسية وفقا للخريطة الزمنية المعلنة من قبل الوزارة ما يعنى أن المدرسة على علم برغبة ولى الأمر فى التحويل منها، ومن ثم فلا يوجد أحقية للمدرسة بمطالبة أولياء الأمور بسداد نسبة 10% من المصروفات الدراسية أو أى مبالغ أخرى.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، فى منشور لها وجهته للمديريات، أنه تضمنت المادة 29 من القرار الوزارى رقم 420 لسنة 2014، أنه تبدأ السنة الدراسية وفقا للخريطة الزمنية للدراسة كما تضمنت الفقر "1" من المادة 32 من ذات القرار" إذا تم التحويل قبل بدء السنة الدراسية يتم الرد بعد خصم 10% من قيمة القسط الأول وباستقرار النصوص السابقة، يتضح أن توقيت السنة الدراسية الواردة بالمادة 29هو توقيت بدء الخريطة الزمنية، والتى نصت على أن يبدأ العام الدراسى يوم 9 أكتوبر المقبل و12 سبتمبر فى المدارس الدولية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن النص الذى ذكر بأن: اذا تم التحويل قبل بدء السنة الدراسية يتم الرد بخصم 10% فهذا يخص ولى الأمر الذى ينوى بقاء ابنه فى المدرسة، والدليل على ذلك قيامه بسداد مصروفات الدراسة بالمدرسة أو جزء منها.