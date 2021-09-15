شكرا لقرائتكم خبر عن "الرعاية الصحية" تطلق حملة فى الأقصر لصحة الرجل تحت عنوان "صحتك ثروتك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن إطلاق أول حملة لصحة الرجل تحت عنوان "صحتك ثروتك"، وذلك بمحافظة الأقصر، ثانى محافظات منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، بدءًا من 19 وحتى 23 سبتمبر 2021، وذلك للكشف من خلال فحص الدم عن أمراض البروستاتا وأهمها سرطان البروستاتا.

وأوضح بيان الهيئة، اليوم، أن الحملة التى من المقرر إطلاقها بمحافظة الأقصر على مدار 5 أيام، يتم خلالها اختبار الإصابة لدى الرجال سواء من المنتفعين بمنظومة التأمين الصحى الشامل أو غير المنتفعين بالمنظومة الجديدة بالمحافظة، بواسطة أحدث التقنيات العالمية من خلال كواشف سريعة لتحليل بروتين PSA فى الدم، والمعتمدة دوليًا من FDA، حيث يعد زيادة نسبة بروتين PSA فى الدم على احتمالية وجود إصابة، فيما لا يستغرق الاختبار أكثر من دقيقة واحدة فقط.

وتابع البيان، تطلق الحملة، خلال الفترة من 19- 23 سبتمبر الجاري، فى 7 منشآت صحية تابعين للهيئة بمحافظة الأقصر وتشمل، مستشفيات "الكرنك الدولي، حورس، طيبة التخصصى"، إضافة إلى مراكز صحة أسرة "الطود، اسنا، أرمنت الحيط، القرنة"، وذلك علاوة على العيادة المتنقلة التى تجوب أنحاء محافظة الأقصر خلال فترة الحملة بالساحات الدينية والكنائس وعدد من الأماكن الأكثر ارتيادًا بالمحافظة.

وأكد الدكتور أحمد السبكى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل بالمحافظات، أن الاهتمام بصحة الرجل، لا يقل أهمية عن الاهتمام بصحة المرأة، لافتًا إلى حرص الهيئة المستمر لإيجاد الحلول المبتكرة والفحوصات الطبية من خلال أحدث التقنيات الحديثة، وفائقة الدقة، وذلك للوصول إلى أعلى مستويات الجودة الطبية العالمية .

وأضاف السبكى، تهدف الحملات التى تطلقها الهيئة بشكل عام، إلى الكشف المبكر والتقصى المجتمعى للأمراض، وذلك من خلال الفحوصات المبكرة لاكتشاف الأمراض، وهو ما يعزز النظم الصحية فى أى دولة، ويضمن تقديم خدمات صحية وفقًا لمؤشرات من أرض الواقع، وطبقًا لمعايير الجودة العالمية، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية دأبت على النهوض بالمنظومة الصحية والارتقاء بمستوى كافة الخدمات المقدمة للمواطنين فى هذا الشأن، استناداً إلى أعلى المعايير العالمية، وذلك بهدف بناء مجتمع صحى يتوافر به كافة مقومات الرعاية الصحية يظل أحد أهم ركائز الرؤية الوطنية للتنمية المستدامة وبعداً استراتيجياً تسعى القيادة السياسية لتحقيقه فى أسرع وقت ممكن، وهو الأمر الذى عكسته العديد من المبادرات الصحية التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى واستمرت على الرغم من تداعيات أزمة كورونا، تلك المبادرات التى رسمت خريطة للمؤشرات الصحية من خلال قاعدة البيانات التى وفرتها عن صحة المصريين.