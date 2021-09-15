شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يهنئ كوستاريكا والسلفادور والهندوراس ونيكاراجوا بأعيادها القومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، ببرقية تهنئة إلى الرئيس كارلوس ألفارادو رئيس جمهورية كوستاريكا؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.