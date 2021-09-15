شكرا لقرائتكم خبر عن حضانات للأطفال فى قرى "حياة كريمة ".. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسعى وزارة التضامن الاجتماعى بقيادة الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن لإنشاء حضانات فى كافة القرى ضمن مبادرة" حياة كريمة "، ضمن البرامج والمشروعات التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية في هذه القرى من أجل توفير كافة الخدمات للأسر المقيمة في هذه القرى.



على جانب آخر تستمر لجان الضبطية القضائية ومجموعات العمل بمتابعة عمل الحضانات للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بإعادة فتح الحضانات وفى حالة عدم الالتزام يتم إغلاق الحضانة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، إضافة إلى أنه يتم حاليًا تكثيف تطبيق الإجراءات الاحترازية ومنها وجود شخص مُؤهَّل ومُدرَّب على أساليب مكافحة العدوى وتخفيض عدد الأطفال حسب السعة الاستيعابية طبقًا لما ورد بالترخيص لـ50 % فقط حفاظاً على التباعد الاجتماعى والتزام الحضانة بتوفير كاشف حرارى عن بُعد، ويتم قياس درجة حرارة العاملين والأطفال بالحضانة يومياً وعدم دخول أى فرد تظهر عليه أعراض الإصابة بفيروس كورونا، ومنع استخدام الألعاب المصنوعة من الأقمشة وأوراق التلوين كذلك منع استقبال الزائرين أو الأهالى داخل الحضانة، وأيضا ضرورة التزام العاملين بارتداء الكمامات وغسل اليدين بشكل مستمر للأطفال والعاملين كذلك السماح للطفل بالدخول بحقيبة جلد بها أدوات نظافة شخصية "مناديل ومطهر وفوطة وصابون"، وأيضا الحد من الأنشطة التى تتطلب مشاركة مجموعات كبيرة من الأطفال، ضرورة تخصيص غرفة للعزل الطبي فى حالة حدوث أي إصابة للعاملين أو الأطفال لحين اتخاذ الإجراءات اللازمة.