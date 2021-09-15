مؤهلات وشروط.. قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة يناير 2022

محمد اسماعيل - القاهرة - صدق الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المجندين مرحلة يناير 2022، والتي سيتم استقبالهم اعتباراً من يوم السبت الموافق 25/9/2021

وذلك وفقاً للشروط الآتية :-

أولاً : المؤهلات العليا:-

مواليد الفترة من 1/7 حتى 31/12 من جميع السنوات حتى عام 2001 من خريجي جميع الكليات والمعاهد العليا الحكومية والخاصة الحاصلين على مؤهلهم الدراسى والمعتمدة نتيجتهم خلال الفترة من أول فبراير 2021 حتى آخر أغسطس 2021.

وخريجي كليات الطب (البشري/ الأسنان / العلاج الطبيعي/ التمريض) الذين أنهوا سنة الإمتياز/ مدة التدريب خلال الفترة من أول فبراير2021 حتى آخر أغسطس 2021, والمتخلفين عن التقدم للتجنيد

من سنوات سابقة، على أن يتم إستقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتباراً من 20/10/2021 وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبى عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة اعتبارا من 1/11 حتى 23/11/2021 .

ثانيا : المؤهلات فوق المتوسطة:-

مواليد الفترة من 1/7 حتى 31/12 من جميع السنوات حتى عام 2001 الحاصلين على مؤهلهم الدراسي، خلال الفترة من أول فبراير 2021 حتى أخر يوليو 2021، والمتخلفين عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة، على أن يتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتبارا من 10/11/2021 وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبى عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة إعتباراً من 24/11 وحتى 27/11/2021 .

ثالثا : المؤهلات المتوسطة :-

مواليد أشهر (يناير / فبراير / مارس) عام 2002 الحاصلين على مؤهل متوسط حتى العام الدراسى 2020/2021، وكذا مواليد أشهر (يناير / فبراير / مارس) عام 2001

وما قبلها من خريجى العام الدراسي 2020/2021 ، والمتخلفين عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة، على أن يتم إستقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتباراً من 25/9/2021، وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبى عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة اعتباراً من 5/10 وحتى 31/10/2021.

رابعاً : غير ذوى المؤهلات (العاديين) :-

مواليد اشهر (يناير / فبراير / مارس) عام 2002 والمتخلفين عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة على أن يتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة إعتباراً من يوم 17/11/2021، وتسجليهم وإجراء الكشف الطبى عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة في الفترة من 28/11 وحتى 11/12/2021.

المستندات المطلوبة :

بطاقة الرقم القومى - بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية (6 جند) - أصل شهادة الميلاد أو مستخرج رسمى منها - صحيفة الحالة الجنائية من القسم أو المركز التابع له الشاب - فيش البصمات (1 جند) من مندوب التجنيد بالقسم، أو المركز للمتقدمين للتجنيد من غير ذوى المؤهلات (العاديين) فقط - فصيلة الدم - أصل المؤهل الدراسي لجميع المؤهلات بالإضافة إلى شهادة الامتياز/التدريب لخريجي كليات الطب (البشرى / الأسنان / العلاج الطبيعي/ التمريض) - وثيقة الزواج للمتزوجين- رخصة القيادة للشباب الحاصلين عليها - خطابات الفصل للطلبة المفصولين من الدراسة محدد بها تاريخ قرار الفصل وسببه - قرار التعيين (المعيدين / المدرسين / الأطباء المقيمين) .

جدير بالذكر أنه تم تصميم ونشر موقع لإدارة التجنيد والتعبئة على شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت) لتوضيح الخدمات والتيسيرات التى تهم الشباب المقبل على التجنيد والخدمات التى تهم الشباب والمواطنين سواء المقيم بالداخل أو مع ذويهم بالخارج على العنوان التالى :( https://tagned.mod.gov.eg )

كما تم نشر بريد إلكتروني آخر لإدارة التجنيد والتعبئة للرد على جميع الاستفسارات التجنيدية للشبان المصريين المقيمين بالخارج على العنوان التالى :([email protected])، وخدمة الإستعلام الصوتى لإدارة التجنيد والتعبئة ومناطقها التابعة لها على الأرقام الآتية ( 26351195 / 02 - 26339581 / 02 ) وقد تم إضافة رقم الخدمة الصوتية للمركز الإلكتروني لخدمات التجنيد على الرقم المختصر ( 15499 ) .