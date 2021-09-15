"حسام" يطلب فسخ عقد زواجه: "سابتني لوحدي وطلعت سفاري مع صحابها 3 أيام"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-فاطمة عادل:

تقدم "حسام. م"، بدعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، للمطالبة بفسخ عقد زواجه، مبررًا طلبه "سابتني في شهر العسل وطلعت سفاري مع صحابها وبتحبهم أكتر مني".

يقول "حسام" - 33 سنة، مهندس معماري: تزوجت من "هايدي. ع" 38 سنة، مرشدة سياحية، زواجًا تقليدياً بعد ترشيحها من والدتي، وبعد التعرف عليها اقتنعت بشكلها لكن لم أكن أعلم سلوكها وتصرفاتها، "وقتها أقنعتني والدتي بها وبالفعل تقدمت لخطبتها.. ثم انتقلنا للمعيشة سوياً لمدة شهرين فقط".

وأضاف "حسام": "بعد الزواج سافرت لقضاء شهر العسل رفقتها، لكني اكتشفت اختيار زوجتي للمكان المتواجد به أصدقائها، فهي تقضي معظم الوقت رفقتهم، وكلما تحدثت معها تفر هاربة من الحديث وتنشغل باتصالاتهم الهاتفية".

استكمل الزوج: "شعرت أنني غير قادر على استكمال حياتي معها بعدما قامت باصطحاب أصدقائها لرحلة سفاري بالصحراء لمدة ثلاثة أيام دون علمي، فتركتها وعُدت إلى القاهرة، وبعد عودتها طالبتها بالطلاق لكن أهلها رفضوا".

يختتم الزوج: لم يكن أمامي سوى اللجوء إلى محكمة الأسرة، وبالفعل أقمت دعوى قضائية لفسخ عقد الزواج حملت رقم 141 لسنة 2020، ولاتزال منظورة لم يتم الفصل بها.