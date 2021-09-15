شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف طرق حماية الأطفال الأقل من 18 سنة من عدوى كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن مجموعة من النصائح لحماية الأطفال الأقل من 18 عاما من خطر الإصابة بفيروس كورونا، مؤكدة ضرورة الاهتمام بالتغذية الجيدة مع علاج أى مشكلة صحية.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، ضرورة تعليم الأطفال لبس الكمامة بطريقة جيدة مع الالتزام بغسيل اليدين باستمرار والحرص على النظافة الشخصية والتباعد الاجتماعى.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.